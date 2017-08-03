"Интер" готов продать Кандреву

Миланский "Интер" готов продать вингера Антонио Кандреву, в услугах которого заинтересован "Челси", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "нерадзурри" намерены расстаться с 30-летним итальянцем, а вырученные деньги направить на покупку атакующего полузащитника "Лацио" Бальде Кейта.

При этом "Интер" решил сохранить в команде хорватского хавбека Ивана Перишича, на которого претендовал "Манчестер Юнайтед".

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