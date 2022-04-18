"Интер" готов продать Лаутаро Мартинеса

Фото: твиттер Мартинеса\Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес может покинуть миланский клуб в летнее трансферное окно, сообщает Экрем Конур.

По информации источника, "нерадзурри" готовы расстаться с форвардом сборной Аргентины, если последует предложение в размере 80 миллионов евро.

Отмечается, что в нем заинтересованы "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Атлетико". Мартинес не горит желанием уходить из "Интера" и не будет требовать трансфер.

В нынешнем сезоне Мартинес сыграл в 29 матчах Серии А, в которых отметился 15 забитыми голами и отдал три результативные передачи.

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