"Интер" готов продать Перишича

Теги иван перишичинтер милан

"Интер" готов продать Перишича

Нападающий "Интера" Иван Перишич намерен покинуть клуб этим летом. Об этом сообщает Goal.

По данным издания, итальянский клуб готов продать 30-летнего хорвата за сумму от 35 миллионов евро.Трансферная стоимость игрока - 35 млн. евро.

Ранее футболист заявлял, что хочет перейти в английский клуб. В нынешнем сезоне от участвовал в 37 встречах, отметившись 6 голами и 4 ассистами. 

"Интер" занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 56 баллов.

А еще: "Атлетико" и "Интер" поборются за лидера "Байера"| http://soccernews.ru

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