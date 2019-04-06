"Интер" готов продать Перишича

Нападающий "Интера" Иван Перишич намерен покинуть клуб этим летом. Об этом сообщает Goal.

По данным издания, итальянский клуб готов продать 30-летнего хорвата за сумму от 35 миллионов евро.Трансферная стоимость игрока - 35 млн. евро.

Ранее футболист заявлял, что хочет перейти в английский клуб. В нынешнем сезоне от участвовал в 37 встречах, отметившись 6 голами и 4 ассистами.

"Интер" занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 56 баллов.

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