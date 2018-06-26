"Интер" готов продать Шкриньяра

Миланский "Интер" готов продать своего ведущего защитника Милана Шкриньяра, информирует La Gazzetta Dello Sport.

Так, по сведениям источника, "нерадзурри" вполне будут не против продать 23-летнего бека, если получат по нему предложение размером в 80 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Шкриньяр забил 4 мяча в 40 матчах за "Интер". Интерес к нему продолжают проявлять "Манчестер Юнайтед" и каталонская "Барселона".

Напомним, "Интер" представил выездную форму на новый сезон. | soccernews.ru