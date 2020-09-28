"Интер" готов продать трёх игроков ради трансфера Канте

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"Интер" готов продать трёх игроков ради трансфера Канте

Миланский "Интер" всерьёз рассчитывает купить до закрытия трансферного окна полузащитника "Челси" Нголо Канте.

По информации журналиста Николо Скиры, ради приобретения француза клуб готов расстаться сразу с тремя игроками.

Источник утверждает, что речь идёт о Жоау Мариу, Матиасе Весино, а также одного из пары хавбеков - Раджа НаингголанМарцело Брозович.

За Канте "Интеру" придётся заплатить не менее 60 миллионов евро. На звёздного опорника также претендует "Манчестер Юнайтед".

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