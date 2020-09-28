"Интер" готов продать трёх игроков ради трансфера Канте
Миланский "Интер" всерьёз рассчитывает купить до закрытия трансферного окна полузащитника "Челси" Нголо Канте.
По информации журналиста Николо Скиры, ради приобретения француза клуб готов расстаться сразу с тремя игроками.
Источник утверждает, что речь идёт о Жоау Мариу, Матиасе Весино, а также одного из пары хавбеков - Раджа Наингголан / Марцело Брозович.
За Канте "Интеру" придётся заплатить не менее 60 миллионов евро. На звёздного опорника также претендует "Манчестер Юнайтед".
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
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