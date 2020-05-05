"Интер" готов продлить аренду Перишича в "Баварии"

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"Интер" готов продлить аренду Перишича в "Баварии"

"Интер" готов продлить арендное соглашение игрока Ивана Перишича в "Баварии" еще на сезон, если клубам не удастся договориться о выкупе хорвата.

Рыночная цена 31-летнего футболиста - 20 миллионов евро.

"Бавария" на данный момент осторожна с тратами из-за пандемии коронавиурса. Немецкий клуб хочет подписать этим летом вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане

Стоит отметить, что главный тренер "Интера" Антонио Конте считает, что Перишич не подходит для миланского клуба.

В текущем сезоне футболист провел 22 матча за "Баварию", забив 5 голов и сделав 8 ассистов.

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