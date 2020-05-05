"Интер" готов продлить аренду Перишича в "Баварии"
"Интер" готов продлить арендное соглашение игрока Ивана Перишича в "Баварии" еще на сезон, если клубам не удастся договориться о выкупе хорвата.
Рыночная цена 31-летнего футболиста - 20 миллионов евро.
"Бавария" на данный момент осторожна с тратами из-за пандемии коронавиурса. Немецкий клуб хочет подписать этим летом вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.
Стоит отметить, что главный тренер "Интера" Антонио Конте считает, что Перишич не подходит для миланского клуба.
В текущем сезоне футболист провел 22 матча за "Баварию", забив 5 голов и сделав 8 ассистов.
Не пропустите: Перишич вернулся к тренировкам с "Баварией" после 3 месяцев восстановления| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16