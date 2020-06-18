"Интер" готов продлить контракт с Марцело Брозовичем

"Интер" готов продлить контракт с хавбеком Марцело Брозовичем, утверждает Football Italia.

По информации издания, клуб хочет подписать с футболистом соглашение до 2023 года. Миланцы готовы повысить зарплату хорвату.



В "Интер" 27-летний футболист перешел из загребского "Динамо" летом 2016 года. Его нынешнее соглашение рассчитано до 2022 года.



В текущем розыгрыше полузащитник в 34 матчах забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

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