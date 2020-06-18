"Интер" готов продлить контракт с Марцело Брозовичем

Теги интер миланмарцело брозович

"Интер" готов продлить контракт с Марцело Брозовичем

"Интер" готов продлить контракт с хавбеком Марцело Брозовичем, утверждает Football Italia.

По информации издания, клуб хочет подписать с футболистом соглашение до 2023 года. Миланцы готовы повысить зарплату хорвату.

В "Интер" 27-летний футболист перешел из загребского "Динамо" летом 2016 года. Его нынешнее соглашение рассчитано до 2022 года.

В текущем розыгрыше полузащитник в 34 матчах забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

А еще: "Интер" заинтересован в нападающем "Торино"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

АПЛ провела 1541 тест на коронавирус. Лишь один оказался положительным

АПЛ провела 1541 тест на коронавирус. Лишь один оказался положительным

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов