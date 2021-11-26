"Интер" готов продлить контракт с Перишичем, но при одном условии

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"Интер" готов продлить контракт с Перишичем, но при одном условии

Фото инстаграм Ивана Перишича

Будущее вингера Ивана Перишича в миланском "Интере" остаётся неопределённым, сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, клуб готов продлить контракт с 32-летним футболистом, если тот согласится на понижение зарплаты.

Хорват, у которого есть предложения из АПЛ и Бундеслиги, должен сократить оклад с 5 до 3,5-4 миллионов евро в год, чтобы остаться в нынешней команде.

Действующее соглашение Перишича истекает следующим летом. "Интер" предлагает заключить новый договор до конца сезона 2023/24.

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