"Интер" готов расстаться с Икарди за 80 миллионов евро

Аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди может покинуть клуб летом, сообщает AS.

По сведениям источника, руководство миланского клуба готово расстаться с футболистом за 80 миллионов евро. Главным претендентом на форварда является "Реал", но также он входит в сферу интересов "Ювентуса", "Наполи" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что Икарди уже более месяца не выходит на поле из-за конфликта с руководством, связанным с поведением его жены во время переговоров о новом контракте.

Стоит отметить, что 26-летний Икарди является воспитанником "Барселоны".

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