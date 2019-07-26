"Интер" готов расстаться с тремя игроками ради трансфера Видаля

"Интер" намерен этим летом заполучить хавбека "Барселоны" Артуро Видаля.

По сведениям Calciomercato, ради покупки чилийца "нерадзурри" готовы продать Раджу Наингголана, Жоау Мариу и Борху Валеро.

Отметим, что на покупке Видаля настаивает новый наставник клуба Антонио Конте.

Ориентировочная стоимость Видаля составляет 15 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел 53 матча, забил три гола и отдал семь ассистов.

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