"Интер" готов расстаться с тремя игроками ради трансфера Видаля

Теги интер миланбарселонаартуро видальтрансферы

"Интер" готов расстаться с тремя игроками ради трансфера Видаля

"Интер" намерен этим летом заполучить хавбека "Барселоны" Артуро Видаля.

По сведениям Calciomercato, ради покупки чилийца "нерадзурри" готовы продать Раджу Наингголана, Жоау Мариу и Борху Валеро.

Отметим, что на покупке Видаля настаивает новый наставник клуба Антонио Конте.

Ориентировочная стоимость Видаля составляет 15 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел 53 матча, забил три гола и отдал семь ассистов.

Читайте также: "Барселона" намерена продать центрального хавбека. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Португальский клуб перехватил трансферную цель ЦСКА

Португальский клуб перехватил трансферную цель ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов