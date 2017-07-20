"Интер" готов расстаться с Жоау Мариу и Габиголом

Миланский "Интер" хочет избавиться от двух своих игроков, сообщает Football Italia.

По сведениям изданиям, "нерадзурри" готовы расстаться с хавбеком Жоау Мариу и нападающим Габриэлом Барбозой. Интерес к португальцу проявляет ПСЖ, а бразилец, скорее всего, перейдёт на правах аренды в "Фенербахче".

Напомним, что два вышеупомянутых футболиста были куплены "Интером" прошлым летом за 70 миллионов евро.

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