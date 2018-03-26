"Интер" готов сделать "Барселоне" интересное предложение
Миланский "Интер" готов сделать каталонской "Барселоне" интересное предложение, информирует Corriere dello Sport.
Так, по сведениям издания, "нерадзурри" намерены добиться снижения суммы трансфера полузащитника "сине-гранатовых" Рафиньи Алькантары, который выступает за итальянский клуб на правах аренды, за счет предоставления коллегам из Испании первоочередного права выкупа контракта своего защитника Милана Шкриньяра.
Напомним, де Врей достиг договоренности по контракту с "Интером". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|29
|75
|2
|Атлетико Мадрид
|29
|64
|3
|Реал Мадрид
|29
|60
|4
|Валенсия
|29
|59
|5
|Вильярреал
|29
|47
|6
|Севилья
|29
|45
|7
|Жирона
|29
|43
|8
|Бетис
|29
|43
|9
|Хетафе
|29
|39
|10
|Сельта Виго
|29
|39
|11
|Эйбар
|29
|39
|12
|Леганес
|29
|36
|13
|Атлетик Бильбао
|29
|35
|14
|Эспаньол
|29
|35
|15
|Реал Сосьедад
|29
|33
|16
|Алавес
|29
|31
|17
|Леванте
|29
|27
|18
|Лас Пальмас
|29
|21
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|29
|20
|20
|Малага
|29
|14