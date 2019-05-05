"Интер" готов сделать Година самым высокооплачиваемым игроком клуба

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"Интер" готов сделать Година самым высокооплачиваемым игроком клуба
Уругвайский защитник мадридского "Атлетико" Диего Годин близок к переходу в миланский "Интер", сообщает COPE.

По сведениям издания, итальянский клуб готов сделать Година самым высокооплачиваемым игроком клуба с зарплатой в 6,75 миллионов евро в год. Контракт уругвайца с "Атлетико" истекает ближайшим летом, поэтому он может достаться "Интеру" бесплатно.

В нынешнем сезоне 33-летний Годин провел за "Атлетико" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

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