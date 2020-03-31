"Интер" готов снизить цену на Лаутаро Мартинеса из-за коронавируса

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"Интер" готов снизить цену на Лаутаро Мартинеса из-за коронавируса

Миланский "Интер" готов снизить цену на аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, руководство итальянского клуба опасается, что не сможет получить за игрока полную сумму отступных в размере 111 миллионов евро. В связи с этим миланцы готовы продать игрока за 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к аргентинцу проявляют "Реал" и "Барселона".

В нынешнем сезоне 22-летний Мартинес провел за "Интер" 31 матч во всех турнирах, забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Агент Лаутаро Мартинеса высказался о возможном переходе игрока в "Реал" или "Барселону". | http://soccernews.ru
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