"Интер" готов удвоить зарплату Икарди

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"Интер" готов удвоить зарплату ИкардиМиланский "Интер" готов удвоить зарплату своему ведущему форварду Мауро Икарди, информирует Tuttosport.

По сведениям источника, "нерадзурри" активно работают в направлении подписания нового контракта со своим 24-летним нападающим. В нем руководство клуба планирует не только убрать пункт о сумме отступных за аргентинца, но и прописать для игрока оклад, который почти вдвое будет превышать его нынешнюю зарплату в 4,7 миллиона евро.

Напомним, Шкриньяр не думает об уходе из "Интера". | soccernews.ru

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