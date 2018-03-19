"Интер" готов включить в сделку по Строотману одного из своих игроков

Миланский "Интер" хочет купить полузащитника "Ромы" Кевина Строотмана.

Однако, как сообщает La Gazzetta dello Sport, "нерадзурри" не готовы платить за голландца требуемые 32 миллиона евро.

Поэтому "Интер" намерен включить в сделку по Строотману одного из своих игроков - Жоао Мариу или Марцело Брозовича.

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