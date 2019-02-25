"Интер" готов внести серьёзное изменение в новый контракт Икарди
Миланский "Интер" готов внести серьёзное изменение в новый контракт нападающего Мауро Икарди, сообщает La Repubblica.
По сведениям издания, "нерадзурри" согласились снизить сумму отступных в соглашении аргентинского бомбардира со 110 до 80 миллионов евро.
Напомним, что действующий договор между клубом и футболистом истекает в 2021 году и стороны не могут договориться о его продлении.
Икарди выступает за "Интер" с 2013 года, сыграл 210 матчей, забил 122 гола и сделал 26 ассистов. Интерес к нему проявляют "Реал" и "Манчестер Юнайтед".
Не пропустите: Икарди может больше не выйти на поле в этом сезоне. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|69
|2
|Наполи
|25
|56
|3
|Интер Милан
|24
|46
|4
|Милан
|25
|45
|5
|Рома
|25
|44
|6
|Лацио
|24
|38
|7
|Торино
|25
|38
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Сампдория
|25
|36
|10
|Фиорентина
|24
|35
|11
|Сассуоло
|25
|31
|12
|Дженоа
|25
|29
|13
|Парма
|25
|29
|14
|Кальяри
|25
|24
|15
|СПАЛ
|25
|23
|16
|Удинезе
|24
|22
|17
|Эмполи
|25
|21
|18
|Болонья
|25
|18
|19
|Фрозиноне
|25
|16
|20
|Кьево
|25
|10