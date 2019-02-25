"Интер" готов внести серьёзное изменение в новый контракт Икарди

Теги интер миланмауро икарди

"Интер" готов внести серьёзное изменение в новый контракт Икарди

Миланский "Интер" готов внести серьёзное изменение в новый контракт нападающего Мауро Икарди, сообщает La Repubblica.

По сведениям издания, "нерадзурри" согласились снизить сумму отступных в соглашении аргентинского бомбардира со 110 до 80 миллионов евро.

Напомним, что действующий договор между клубом и футболистом истекает в 2021 году и стороны не могут договориться о его продлении.

Икарди выступает за "Интер" с 2013 года, сыграл 210 матчей, забил 122 гола и сделал 26 ассистов. Интерес к нему проявляют "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Икарди может больше не выйти на поле в этом сезоне. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, кто лидирует в рейтинге лучших дриблеров в топ-5 лигах Европы

Стало известно, кто лидирует в рейтинге лучших дриблеров в топ-5 лигах Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 25 69
2 Наполи Наполи 25 56
3 Интер Милан Интер Милан 24 46
4 Милан Милан 25 45
5 Рома Рома 25 44
6 Лацио Лацио 24 38
7 Торино Торино 25 38
8 Аталанта Аталанта 25 38
9 Сампдория Сампдория 25 36
10 Фиорентина Фиорентина 24 35
11 Сассуоло Сассуоло 25 31
12 Дженоа Дженоа 25 29
13 Парма Парма 25 29
14 Кальяри Кальяри 25 24
15 СПАЛ СПАЛ 25 23
16 Удинезе Удинезе 24 22
17 Эмполи Эмполи 25 21
18 Болонья Болонья 25 18
19 Фрозиноне Фрозиноне 25 16
20 Кьево Кьево 25 10
Полная таблица

топ-5 тегов