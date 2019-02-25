"Интер" готов внести серьёзное изменение в новый контракт Икарди

Миланский "Интер" готов внести серьёзное изменение в новый контракт нападающего Мауро Икарди, сообщает La Repubblica.

По сведениям издания, "нерадзурри" согласились снизить сумму отступных в соглашении аргентинского бомбардира со 110 до 80 миллионов евро.

Напомним, что действующий договор между клубом и футболистом истекает в 2021 году и стороны не могут договориться о его продлении.

Икарди выступает за "Интер" с 2013 года, сыграл 210 матчей, забил 122 гола и сделал 26 ассистов. Интерес к нему проявляют "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

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