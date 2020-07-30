"Интер" готов выкупить Алексиса Санчеса, но при одном условии

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"Интер" готов выкупить Алексиса Санчеса, но при одном условии

Миланский "Интер" заинтересован в выкупе у "Манчестер Юнайтед" прав на нападающего Алексиса Санчеса.

По информации ESPN, "нерадзурри" готовы приобрести чилийца, если он пойдёт на существенное снижение зарплаты.

Оклад 31-летнего футболиста в "МЮ" составляет 23 миллиона евро в год.

В составе "Интера" Санчес сыграл 28 матчей, забил 4 гола и сделал 10 ассистов.

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