"Интер" готов выкупить Мозеса, но при одном условии

Появилась новая информация касательно будущего полузащитника Виктора Мозеса, который с января на правах аренды выступает за "Интер".

Как сообщает Calciomercato, миланский клуб готов выкупить 29-летнего футболиста у "Челси", но при условии снижения его стоимости.

"Нерадзурри" не намерены платить за нигерийца требуемые 12 миллионов евро и просят английских коллег уменьшить цену на игрока.

В составе "Интера" Мозес сыграл 7 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 6,8 миллионов евро.

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