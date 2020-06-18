"Интер" готов выкупить Санчеса у "Манчестер Юнайтед"

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"Интер" готов выкупить Санчеса у "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес может стать полноценным игроком "Интера".

Как сообщает Football Italia, "Интер", за который чилиец выступает на правах аренды, готов выкупить контракт футболиста. Отмечается, что инициатором этого трансфера выступает Антонио Конте.

Однако, возможно, "нерадзурри" продлит аренду Санчеса еще на один сезон.

В составе "Интера" Санчес провел 16 игр, в которых отметился одним голом и тремя ассистами.

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