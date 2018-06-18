"Интер" готов задействовать форварда в сделке по Политано

"Интер" не оставляет попыток приобрести полузащитника "Сассуоло" Маттео Политано, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб готов включить в сделку своего форварда Эдера, чтобы снизить требуемую сумму в 30 миллионов евро. Также вингером интересуется "Наполи".

В минувшем сезоне 24-летний Политано провел за "Сассуоло" 39 матчей, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

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