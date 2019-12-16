"Интер" готов заплатить 25 миллионов евро за аргентинского хавбека
"Интер" проявляет интерес к полузащитнику "Ривер Плейт" Кристиану Феррейре, сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него порядка 25 миллионов евро.
20-летний Феррейра является воспитанником "Ривер Плейт". Всего он провел за клуб 27 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. Впрочем, клуб имеет возможность продлить соглашение еще на два сезона.
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