"Интер" готов заплатить за форварда ПСВ Бергвейна 40 миллионов евро

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"Интер" готов заплатить за форварда ПСВ Бергвейна 40 миллионов евро

"Интер" проявляет интерес к нападающему ПСВ Стивену Бергвейну, сообщает FcInterNews.

По сведениям издания, итальянский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 40 миллионов евро. В покупке игрока заинтересован новый главный тренер "Интера" Антонио Конте. Также голландец входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма".

В прошлом сезоне 21-летний Бергвейн провел за ПСЖ 41 матч во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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