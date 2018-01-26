"Интер" готов заплатить за Паредеса 28 миллионов евро



"Интер" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Зенита" Леандро Паредесу, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, итальянский клуб предлагает за футболиста 28 миллионов евро. Впрочем питерцы намерены удержать игрока до лета, а затем потребуют за него не менее 35 миллионов.

В том сезоне 23-летний Паредес провел за "Зенит" 27 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

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