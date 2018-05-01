"Интер" готов заплатить за Рафинью вдвое меньшую сумму, нежели требует "Барселона"

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"Интер" готов заплатить за Рафинью вдвое меньшую сумму, нежели требует "Барселона"Миланский "Интер" готов заплатить за своего полузащитника Рафинью Алькантару, права на которого принадлежат каталонской "Барселоне", вдвое меньшую сумму, нежели требуют "сине-гранатовые".

Так, по сведениям испанской прессы, "нерадзурри" оценили 25-летнего хавбека в 20 миллионов евро, тогда как новоиспеченный победитель Ла Лиги хочет получить за своего игрока 40 миллионов евро. В стане итальянского гранда рассчитывают, что "Барса"  все-таки пойдет на уступки ввиду своих огромных трат в прошлые трансферные окна.

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