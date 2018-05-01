"Интер" готов заплатить за Рафинью вдвое меньшую сумму, нежели требует "Барселона"

Миланский "Интер" готов заплатить за своего полузащитника Рафинью Алькантару, права на которого принадлежат каталонской "Барселоне", вдвое меньшую сумму, нежели требуют "сине-гранатовые".

Так, по сведениям испанской прессы, "нерадзурри" оценили 25-летнего хавбека в 20 миллионов евро, тогда как новоиспеченный победитель Ла Лиги хочет получить за своего игрока 40 миллионов евро. В стане итальянского гранда рассчитывают, что "Барса" все-таки пойдет на уступки ввиду своих огромных трат в прошлые трансферные окна.

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