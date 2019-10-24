"Интер" готов заплатить за трансфер Ракитича 38 миллионов евро
"Интер" планирует в январе 2020 года купить полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича. Об этом информирует El Desmarque.
По данным издания, миланский клуб готов потратить на трансфер хорвата как минимум 38 миллионов евро. Отметим, что рыночная стоимость хавбека - 35 млн евро.
В этом сезоне Ракитич потерял место в стартовом составе "Барселоны". На его позиции теперь играют Френки де Йонг, Артур Рамос и Серхио Бускетс.
Ранее сообщалось, что в 31-летнем футболисте также заинтересованы ПСЖ, "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".
Ракитич перешел в "Барселону" и "Севильи" в 2014 году за 18 миллионов евро. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2021 года.
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