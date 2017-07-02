"Интер" готовит 50-миллионное предложение по вингеру ПСЖ
Миланский "Интер" нацелился на вингера французского ПСЖ Анхеля Ди Марию, информирует Football Italia.
По сведениям источника, "нерадзурри" готовы будут заплатить за 29-летнего аргентинца 40 млн евро плюс еще 10 млн в виде различных бонусов. Самому футболисту будет предложен четырехлетний контракт с окладом в размере 7,5 млн евро за сезон.
Отметим, что контракт Ди Марии с ПСЖ истекает летом 2019 года.
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