"Интер" готовит 50-миллионное предложение по вингеру ПСЖ

Миланский "Интер" нацелился на вингера французского ПСЖ Анхеля Ди Марию, информирует Football Italia.

По сведениям источника, "нерадзурри" готовы будут заплатить за 29-летнего аргентинца 40 млн евро плюс еще 10 млн в виде различных бонусов. Самому футболисту будет предложен четырехлетний контракт с окладом в размере 7,5 млн евро за сезон.

Отметим, что контракт Ди Марии с ПСЖ истекает летом 2019 года.

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