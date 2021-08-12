"Интер" готовит конкретное предложение по Думфрису

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"Интер" готовит конкретное предложение по Думфрису

Фото инстаграм Дензела Думфриса

Правый защитник ПСВ Дензел Думфрис может стать игроком "Интера" до закрытия летнего трансферного окна.

По информации Tuttomercatoweb, миланский клуб готовит предложение о приобретении 25-летнего футболиста.

"Нерадзурри" рассчитывают, что им не придётся платить за голландца более 17-18 миллионов евро.

В прошлом сезоне Думфрис сыграл за ПСВ 41 матч, забил 4 гола и сделал 9 ассистов.

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