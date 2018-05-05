"Интер" готовит новое соглашение для Спаллетти

"Интер" собирается продлить соглашение с наставником команды Лучано Спаллетти.

Как сообщает Football Italia, "нерадзурри" хочет удержать тренера, даже если клуб не попадет в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Действующее соглашение действует до лета 2019 года, а новый договор будет рассчитан до 2021 года.

Напомним, что "Интер" от зоны Лиги Чемпионов отделяет 4 очка.

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