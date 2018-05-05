"Интер" готовит новое соглашение для Спаллетти

Теги интер миланлучано спаллетти

"Интер" готовит новое соглашение для Спаллетти

"Интер" собирается продлить соглашение с наставником команды Лучано Спаллетти.

Как сообщает Football Italia, "нерадзурри" хочет удержать тренера, даже если клуб не попадет в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Действующее соглашение действует до лета 2019 года, а новый договор будет рассчитан до 2021 года.

Напомним, что "Интер" от зоны Лиги Чемпионов отделяет 4 очка.

Читайте также: Стало известно, при каких обстоятельствах Икарди может покинуть "Интер". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Эль Класико в 36-м туре Примеры: "Барселона" принимает "Реал" на "Камп Ноу"

Эль Класико в 36-м туре Примеры: "Барселона" принимает "Реал" на "Камп Ноу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 36 91
2 Наполи 35 84
3 Рома 35 70
4 Лацио 35 70
5 Интер Милан 35 66
6 Милан 36 60
7 Аталанта 35 58
8 Сампдория 35 54
9 Фиорентина 35 54
10 Торино 35 47
11 Дженоа 35 41
12 Болонья 36 39
13 Сассуоло 35 37
14 Удинезе 35 34
15 Кротоне 35 34
16 Кальяри 35 33
17 СПАЛ 35 32
18 Кьево 35 31
19 Хеллас Верона 36 25
20 Беневенто 35 18
Полная таблица

топ-5 тегов