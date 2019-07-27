"Интер" готовит новую попытку трансфера Лукаку
"Интер" не оставляет попыток заполучить форварда "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.
Как сообщает Football Italia, "нерадзурри" сделают новое предложение по игроку. Детали не разглашаются, однако напомним, что ранее "Интер" предлагал за бельгийца 70 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.
Контракт Лукаку с клубом действует до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 85 миллионов евро.
В прошлом сезоне Лукаку провел 45 матчей, забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.
Читайте также: "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" могут совершить громкий обмен игроками. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Спартак" считает первый гол "Тамбова" спорным
-
"Краснодар" разгромил "Сочи"
-
ПСЖ согласился на условия "Барселоны" по трансферу Неймара
-
Испанцы больше не в моде, Зидан смотрит в сторону международного рынка! Рассказываем о новом трансферном векторе мадридского "Реала""
-
"Спартак" проиграл "Тамбову" в 3-м туре РПЛ
Лента новостей
-
Главные новости дня: 27 июля
-
Фергюсон советует "Манчестер Юнайтед" подписать шотландского хавбека
-
Зиеш отклонил предложение "Севильи"
-
"Монако" с Головиным одержал победу над "Порту"
-
"Интер" готовит новую попытку трансфера Лукаку
-
"Бавария" не договаривалась по Вернеру
-
"Манчестер Юнайтед" все еще не согласовал трансфер Милинковича-Савича
-
Гризманн сравнил Вальверде и Симеоне
-
Агент Мельгарехо опроверг слова Кононова об уходе игрока
-
Аршавин сделал прогноз на противостояние между "Краснодаром" и "Порту"
-
Лидера "Севильи" зовут в Китай
-
"Арсенал" выиграл борьбу за шотландского защитника
-
Кононов подтвердил скорый уход Мельгарехо
-
1
"Спартак" считает первый гол "Тамбова" спорным
-
Сборная Испании - победитель Евро U-19
-
1
Зидан не явился в раздевалку "Реала" после разгрома от "Атлетико"
-
"Аякс" обыграл ПСВ в матче за Суперкубок Нидерландов
-
"Краснодар" разгромил "Сочи"
-
Пике станет владельцем еще одного клуба
-
1
Фирпо назвал лучшего левого защитника в мире
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17