"Интер" готовит новую попытку трансфера Лукаку

"Интер" не оставляет попыток заполучить форварда "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.

Как сообщает Football Italia, "нерадзурри" сделают новое предложение по игроку. Детали не разглашаются, однако напомним, что ранее "Интер" предлагал за бельгийца 70 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

Контракт Лукаку с клубом действует до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 85 миллионов евро.

В прошлом сезоне Лукаку провел 45 матчей, забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.

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