"Интер" готовит новые контракты для трёх лидеров команды

Теги интер миланмарцело брозовичниколо бареллалаутаро мартинес

"Интер" готовит новые контракты для трёх лидеров команды

Миланский "Интер" хочет заключить новые соглашения с ведущими игроками команды, пишет журналист Фабрицио Романо.

По его информации, в планах клуба обсудить продление контрактов с Лаутаро МартинесомНиколо Бареллой и Марцело Брозовичем.

Договор аргентинца с "нерадзурри" рассчитан до 2023 года, итальянца - до 2024 года, хорвата - до 2022 года.

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