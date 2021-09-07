"Интер" готовит новые контракты для трёх лидеров команды

Миланский "Интер" хочет заключить новые соглашения с ведущими игроками команды, пишет журналист Фабрицио Романо.

По его информации, в планах клуба обсудить продление контрактов с Лаутаро Мартинесом, Николо Бареллой и Марцело Брозовичем.

Договор аргентинца с "нерадзурри" рассчитан до 2023 года, итальянца - до 2024 года, хорвата - до 2022 года.

Не пропустите: "Интер" хочет бесплатно подписать хавбека "Баварии". | http://soccernews.ru