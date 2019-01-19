"Интер" готовит новый контракт для одного из лидеров команды
Миланский "Интер" готовит новый контракт для ведущего защитника команды Милана Шкриньяра, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, "нерадзурри" на протяжении трёх месяцев вели переговоры с представителями 23-летнего словака и наконец пришли к консенсусу.
Новое соглашение будет рассчитано до лета 2023 года, а зарплата футболиста вырастет до трёх миллионов евро за сезон.
Действующий договор между сторонами рассчитан до 2022 года, а центрбек зарабатывает около одного миллиона евро.
В текущем сезоне Шкриньяр сыграл за "Интер" 24 матча во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
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|Команда
|М
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|Сампдория
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|Аталанта
|19
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|Фиорентина
|19
|26
|11
|Сассуоло
|19
|25
|12
|Парма
|19
|25
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
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|Удинезе
|19
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|СПАЛ
|19
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|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8