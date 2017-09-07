"Интер" готовит новый контракт для Перишича, который поможет удержать игрока от перехода в "Манчестер Юнайтед"

Теги иван перишичинтер миланманчестер юнайтед

"Интер" готовит новый контракт для Перишича, который поможет удержать игрока от перехода в "Манчестер Юнайтед"Миланский "Интер" готовит новый контракт для своего вингера Ивана Перишича, информирует Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "нерадзурри" планируют сделать 28-летнего футболиста вторым самым высокооплачиваемым игроком команды с окладом в 4,5 миллиона евро в год. Кроме того, в новом контракте будет отсутствовать сумма отступных за хорвата, что, как надеются в "Интере", поможет удержать Перишича от возможного перехода в английский "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Интер" нацелился на ключевого хавбека "Баварии". | soccernews.ru

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