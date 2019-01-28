"Интер" готовит обмен игроками с китайским клубом

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"Интер" готовит обмен игроками с китайским клубом

Миланский "Интер" готовит обмен игроками с "Далянь Ифан", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "нерадзурри" хотят заполучить бельгийского вингера Янника Феррейру Карраско, а в обратном направлении готовы отправить полузащитника Антонио Кандреву.

Отмечается, что "Интер" опережает "Милан" в гонке за экс-игроком "Атлетико". "Россонери" уже смирились с ситуацией и переключили внимание на Жерара Деулофеу из "Уотфорда".

"Далянь Ифан" год назад купил Феррейру Карраско за 30 миллионов евро, однако футболист уже стремится уехать из Китая.

Не пропустите: "Интер" отказал "Арсеналу" в обмене игроками. | http://soccernews.ru

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