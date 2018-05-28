"Интер" готовит обмен игроками с "Валенсией"

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"Интер" готовит обмен игроками с "Валенсией"

Защитник "Валенсии" Жоау Канселу попал в сферу интересов "Интера".

Как сообщает Football Italia, "нерадзурри" готовы включить в сделку форварда Эдера плюс небольшая доплата.

Отметим, что "Валенсия" оценивает Канселу в 35 миллионов евро.

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