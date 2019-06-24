"Интер" готовит официальное предложение по Лукаку

Миланский "Интер" продолжает работать над трансфером нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.

Как сообщает Football Italia, "нерадзурри" занимаются подготовкой первого официального предложения по приобретению бельгийца.

Речь идёт о 60 миллионах евро. Скорее всего, "Интер" получит отказ, поскольку "красные дьяволы" требуют 85 миллионов.

В минувшем сезоне Лукаку сыграл за "МЮ" 45 матчей, забил 15 голов и сделал 4 ассиста.

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