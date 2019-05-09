"Интер" готовит предложение по Джеко

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"Интер" готовит предложение по Джеко

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко летом может перейти в "Интер", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, трансфер 33-летнего боснийца в миланский клуб считается более вероятным, чем покупка форварда "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса.

Опытного бомбардира "нерадзурри" оценивают в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Джеко сыграл за "Рому" 37 матчей, забил 13 голов и сделал 10 ассистов. Его контракт с "волками" истекает в 2020 году.

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