"Интер" готовит предложение по лидеру "Барселоны"

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"Интер" готовит предложение по лидеру "Барселоны"

Миланский "Интер" готовит предложение по ведущему полузащитнику "Барселоны" Ивану Ракитичу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб уже вступил в переговоры с "блауграной" по поводу трансфера 30-летнего хавбека.

"Нерадзурри" планируют купить хорвата летом за 35 миллионов евро, "сине-гранатовые" пока настаивают на сумме сделки в размере 45 миллионов.

В текущем сезоне Ракитич сыграл за "Барселону" 36 матчей, забил 4 гола и сделал 6 ассистов. Его стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

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