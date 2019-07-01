"Интер" готовит предложение по Лукаку

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"Интер" готовит предложение по Лукаку

"Интер" готовится предпринять попытку заполучить форварда "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.

Как сообщает Daily Express, переговоры между клубами стартуют в ближайшие дни. Миланский клуб готов выложить за бельгийца порядка 85 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Интер" уже достиг договоренности с самим Лукаку по условия контракта.

В минувшем сезоне Лукаку провел 45 матчей, в которых отметился 15 голами и 4 ассистами.

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