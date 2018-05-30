"Интер" готовит предложение по одному из лидеров "Ромы"

Хавбек "Ромы" Раджа Наингголан летом может покинуть клуб.

Как сообщает Calciomercato, футболистом интересуется "Интер". Отмечается, что "нерадзурри" готовы заплатить за игрока 25 миллионов евро.

Напомним, что ранее Наингголан завершил карьеру в сборной Бельгии.

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