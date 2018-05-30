"Интер" готовит предложение по одному из лидеров "Ромы"

Теги ромаинтер миланраджа наингголан

"Интер" готовит предложение по одному из лидеров "Ромы"

Хавбек "Ромы" Раджа Наингголан летом может покинуть клуб.

Как сообщает Calciomercato, футболистом интересуется "Интер". Отмечается, что "нерадзурри" готовы заплатить за игрока 25 миллионов евро.

Напомним, что ранее Наингголан завершил карьеру в сборной Бельгии.

Читайте также: Ключевой игрок "Интера" может перебраться в "Ювентус". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших игроков сезона в Серии А

Топ-10 лучших игроков сезона в Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов