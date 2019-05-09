"Интер" готовит предложение по Ракитичу

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"Интер" готовит предложение по Ракитичу

Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич может продолжить карьеру в "Интере".

Как сообщает Sport.es, "нерадзурри" готовы выложить за 31-летнего хорвата около 60 миллионов евро. Отмечается, что в трансфере игрока заинтересован Антонио Конте, который по слухам может возглавить "Интер" предстоящим летом.

Напомним, что "Барселона" приостановила переговоры с Ракитичем о новом контракте.

В этом сезоне Ракитич провел 51 матч, в которых отметился пятью голами и девятью ассистами.

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