"Интер" готовит предложение по Влашичу

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"Интер" готовит предложение по Влашичу

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в Серии А.

По информации Metaratings, купить хорватского хавбека хочет "Интер". Миланский клуб готов заплатить за него 25 миллионов евро + бонусы.

Сам футболист пока не намерен менять команду, но может передумать, если до зимы результаты армейцев не улучшатся.

Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года, сыграл 73 матча, забил 24 гола и сделал 16 ассистов.

Не пропустите: "Барселона" интересуется Влашичем. | http://soccernews.ru
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