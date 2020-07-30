"Интер" готовит щедрый контракт для Месси
Миланский "Интер" не теряет надежд заполучить капитана "Барселоны" Лионеля Месси.
Следующим летом истекает контракт 33-летнего аргентинца с "сине-гранатовыми", вследствие чего он может стать свободным агентом.
Если это произойдёт, то "нерадзурри", по информации La Gazzetta dello Sport, сделают форварду фантастическое предложение.
Речь идёт о контракте сроком четыре года на общую сумму 260 миллионов евро. То есть игрок сможет зарабатывать 50 миллионов евро за сезон чистыми.
Месси является воспитанником "Барсы" и всю карьеру провёл на "Камп Ноу". Ранее он утверждал, что никогда не уйдёт в другой европейский клуб.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14