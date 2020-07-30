"Интер" готовит щедрый контракт для Месси

Миланский "Интер" не теряет надежд заполучить капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

Следующим летом истекает контракт 33-летнего аргентинца с "сине-гранатовыми", вследствие чего он может стать свободным агентом.

Если это произойдёт, то "нерадзурри", по информации La Gazzetta dello Sport, сделают форварду фантастическое предложение.

Речь идёт о контракте сроком четыре года на общую сумму 260 миллионов евро. То есть игрок сможет зарабатывать 50 миллионов евро за сезон чистыми.

Месси является воспитанником "Барсы" и всю карьеру провёл на "Камп Ноу". Ранее он утверждал, что никогда не уйдёт в другой европейский клуб.

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