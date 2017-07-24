"Интер" готовит солидное предложение по ведущему хавбеку "Баварии"

Миланский "Интер" нацелился на ведущего полузащитника мюнхенской "Баварии" Артуро Видаля, информирует Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, за 30-летнего хавбека "нерадзурри" готовы будут предложить 45 миллионов евро. Если же первый запрос будет отклонен "черно-синие" будут готовы увеличить сумму за чилийца еще на 5 миллионов. Самому игроку "Интер" намерен предложить четырехлетний контракт с окладом в 7 миллионов евро в год.

Напомним, "Интер" готов отпустить Перишича. | soccernews.ru