"Интер" готовит солидное предложение по ведущему хавбеку "Баварии"

Теги бавария мюнхенинтер миланартуро видаль

"Интер" готовит солидное предложение по ведущему хавбеку "Баварии"Миланский "Интер" нацелился на ведущего полузащитника мюнхенской "Баварии" Артуро Видаля, информирует Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, за 30-летнего хавбека "нерадзурри" готовы будут предложить 45 миллионов евро. Если же первый запрос будет отклонен "черно-синие" будут готовы увеличить сумму за чилийца еще на 5 миллионов. Самому игроку "Интер" намерен предложить четырехлетний контракт с окладом в 7 миллионов евро в год.

Напомним, "Интер" готов отпустить Перишича. | soccernews.ru

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