"Интер" готовит заманчивое предложение по Кьезе

Миланский "Интер" готовит заманчивое предложение по вингеру "Фиорентины" Федерико Кьезе.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "нерадзурри" готовы заплатить за 20-летнего футболиста 50 миллионов евро и отдать трёх своих игроков, предположительно, Федерико Вальетти, Далберта и Янна Карамо.

Напомним, что "Фиорентина" рассчитывает выручить от продажи Кьезы не менее 70 миллионов евро.

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