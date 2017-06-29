"Интер" готовится сделать щедрое предложение по игроку "Реала"

Теги интер миланмарко асенсиореал мадрид

"Интер" готовится сделать щедрое предложение по игроку "Реала"Миланский "Интер" готовится сделать щедрое предложение по вингеру мадридского "Реала" Марко Асенсио.

Как информирует испанская пресса, "нерадзурри" всерьез нацелились на 21-летнего футболиста. Используя всю свою финансовую мощь, которая подкреплена инвестициями китайских владельцев, итальянский гранд намерен сделать щедрое предложение как королевскому клубу, так и его перспективному игроку, который ранее заявлял о своей готовности продолжить карьеру в стане "сливочных".

В завершившемся сезоне Асенсио забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи в 38 матчах за "Реал".

Не пропустите: Эйприл Саммерс - самая известная болельщица "Интера" среди моделей. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Топ-10 трансферов июня

Топ-10 трансферов июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов