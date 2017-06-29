"Интер" готовится сделать щедрое предложение по игроку "Реала"

Миланский "Интер" готовится сделать щедрое предложение по вингеру мадридского "Реала" Марко Асенсио.

Как информирует испанская пресса, "нерадзурри" всерьез нацелились на 21-летнего футболиста. Используя всю свою финансовую мощь, которая подкреплена инвестициями китайских владельцев, итальянский гранд намерен сделать щедрое предложение как королевскому клубу, так и его перспективному игроку, который ранее заявлял о своей готовности продолжить карьеру в стане "сливочных".

В завершившемся сезоне Асенсио забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи в 38 матчах за "Реал".

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