"Интер", "Хетафе" и "Севилья" вышли в 1/16 финала Лиги Европы

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"Интер", "Хетафе" и "Севилья" вышли в 1/16 финала Лиги Европы

Завершились еще несколько ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы. В следующий раунд вышли "Интер", "Хетафе" и "Севилья".

"Интер" Италия – "Лудогорец" Болгария - 2:1 (2:1) - первый матч - 2:0
Голы: Каули, 26 - 0:1, Бираги, 31 - 1:1, Лукаку, 45 - 2:1

"Интер": Паделли, Раноккия, Годин, Д`Амброзио (Бастони, 76), Бираги, Барелла (Брозович, 46), Эриксен, Мозес, Валеро, Санчес, Лукаку (Эспозито, 62).

"Аякс" Нидерланды – "Хетафе" Испания - 2:1 (1:1) - первый матч - 0:2
Голы: Мата, 5 - 0:1, Данило, 10 - 1:1, Эйтинг, 63 - 2:1

"Аякс": Онана, Мартинес, Блинд, Схюрс, Дест, Гравенберх (Хунтелар, 75), ван де Бек, Тадич, Эйтинг, Бабел, Данило (Промес, 46).

"Хетафе": Сория, Кукурелья (Кенеди, 90), Суарес, Эчейта, Ньом, Арамбарри, Максимович, Джене, Оливера, Мата (Тимор, 90), Дейверсон (Молина, 70).

"Селтик" Шотландия – "Копенгаген" Дания - 1:3 (0:0) - первый матч - 1:1
Голы: Сантос, 51 - 0:1, Эдуар, 83 (с пенальти) - 1:1, Пеп Мас, 85 - 1:2, Н’Дойе, 88 - 1:3

"Севилья" Испания – ЧФР Румыния - 0:0 - первый матч - 1:1

"Севилья": Буну, Навас (Эн-Несири, 76), Кунде, Диего Карлос, Регилон, Фернандо, Жордан (Банега, 57), Окампос, Гудель, Сусо (Нолито, 67), де Йонг.

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