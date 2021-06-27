"Интер" хочет арендовать Бельерина

Фото: инстаграм Эктора Бельерина/Автор неизвестен

Миланский "Интер" проявляет активный интерес к испанскому защитнику лондонского "Арсенала" Эктору Бельерину, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет арендовать футболиста с правом последующего выкупа. В составе "Интера" Бельерин может заменить марокканца Ашрафа Хакими, который близок к переходу в ПСЖ.

26-летний Бельерин является воспитанником "Барселоны", а за "Арсенал" выступает с 2013 года. В минувшем сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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