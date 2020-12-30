"Интер" может перехватить трансферную цель "Зенита"

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"Интер" может перехватить трансферную цель "Зенита"Хавбек "Удинезе" Родриго де Пауль может покинуть клуб.

По информации Corriere dello Sport, миланский "Интер" планирует взять в аренду аргентинского полузащитника на 18 месяцев. Соглашение включает в себя функцию выкупа. Однако, "Удинезе" не хочет отпускать игрока меньше, чем за 30 миллионов евро.

Как сообщалось ранее, "Интер" планирует отдать в аренду "Кальяри" бельгийского полузащитника Раджу Наингголана.

Напомним, что в летне-осеннее трансферное окно де Паулем активно интересовался "Зенит", но российский клуб отказался платить за него требуемую сумму.
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В текущем сезоне Серии А де Пауль выходил на поле в 13 матчах. В его активе 3 гола.

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