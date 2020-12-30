"Интер" может перехватить трансферную цель "Зенита"

Хавбек "Удинезе" Родриго де Пауль может покинуть клуб.

По информации Corriere dello Sport, миланский "Интер" планирует взять в аренду аргентинского полузащитника на 18 месяцев. Соглашение включает в себя функцию выкупа. Однако, "Удинезе" не хочет отпускать игрока меньше, чем за 30 миллионов евро.



Как сообщалось ранее, "Интер" планирует отдать в аренду "Кальяри" бельгийского полузащитника Раджу Наингголана.