"Интер" может перехватить трансферную цель "Зенита"
Хавбек "Удинезе" Родриго де Пауль может покинуть клуб.
По информации Corriere dello Sport, миланский "Интер" планирует взять в аренду аргентинского полузащитника на 18 месяцев. Соглашение включает в себя функцию выкупа. Однако, "Удинезе" не хочет отпускать игрока меньше, чем за 30 миллионов евро.
Как сообщалось ранее, "Интер" планирует отдать в аренду "Кальяри" бельгийского полузащитника Раджу Наингголана.
Напомним, что в летне-осеннее трансферное окно де Паулем активно интересовался "Зенит", но российский клуб отказался платить за него требуемую сумму.
В текущем сезоне Серии А де Пауль выходил на поле в 13 матчах. В его активе 3 гола.
Читать также: "Интер" может заменить Хандановича украинским вратарём | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 29 декабря
-
"Интер" может перехватить трансферную цель "Зенита"
-
Рэшфорд забил самый поздний победный гол "МЮ" в АПЛ за 11 лет
-
1
"Барса" с момента дебюта Месси победила в 73,7% матчей с ним в составе. Без него – только в 55,9%
-
"Манчестер Юнайтед" в добавленное время смог победить "Вулверхэмптон"
-
2
Куман высказался по поводу результата с "Эйбаром"
-
Артета дал комментарий после победы над "Брайтоном"
-
Куртуа сравнил себя с лучшими вратарями мира
-
Араухо взял на себя ответственность за ничью с "Эйбаром"
-
Коутиньо получил травму
-
Куртуа прокомментировал свои отношения с Зиданом
-
1
"Барселона" дома не смогла победить "Эйбар"
-
"Лидс" на выезде разгромил "Вест Бромвич"
-
"Арсенал" минимально обыграл "Брайтон"
-
Лукаку: "Я вхожу в топ-5 лучших форвардов мира"
-
"Ювентус" планирует подписать таланта из МЛС и сразу отдать его в аренду
-
Капелло оценил форвардов "Ювентуса"
-
Часть клубов РПЛ предложила не переносить 23-й тур, а сыграть его на 4 дня раньше
-
The Telegraph: АПЛ может уйти на двухнедельный перерыв в январе
-
"Севилья" дома победила "Вильярреал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17