"Интер" хочет арендовать хавбека "Челси"

Полузащитник "Челси" Чарли Мусонда попал в сферу интересов миланского "Интера", сообщает Tribalfootball.

По информации ресурса, "нерадзурри" хотят арендовать 21-летнего бельгийца во время зимнего трансферного окна.

В этом сезоне Мусонда сыграл за "Челси" 5 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его контракт с "синими" рассчитан до лета 2022 года.

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